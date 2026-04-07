O prefeito Sandro Mabel (UB) afirma à coluna que não se preocupa com a filiação do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, ao Cidadania. O partido compõe federação com o PSDB do ex-governador Marconi Perillo, que pretende disputar o Palácio das Esmeraldas em um projeto de oposição à base governista, grupo do qual o chefe do Executivo na capital faz parte.\n“Não muda nada. Ele não tinha para onde ir. Ele ficou encurralado e teve que ir para lá mesmo, mas tudo acertado”, responde. Mabel completa dizendo que acompanhou todas as articulações e que apoiará o projeto eleitoral do chefe do Legislativo: “Nós participamos (das conversas) e estamos participando da pré-campanha dele também.”\nSua declaração faz coro à justificativa apresentada por aliados do vereador, que descrevem o movimento como a saída possível de Policarpo para viabilizar sua pré-candidatura a deputado estadual diante de uma sequência de negativas de legendas governistas.