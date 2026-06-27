O prefeito Sandro Mabel (UB) promete atuação intensa nas eleições deste ano. Segundo ele, sua participação será “tanto para ajudar a eleição dos deputados que ajudam Goiânia, como para eleger o nosso governador (Daniel Vilela, do MDB) e os nossos senadores”.\nMabel fala em colaborar com projetos de reeleição de deputados federais que, segundo ele, destinaram recursos à capital, como Flávia Morais (MDB), Glaustin da Fokus (Podemos), Ismael Alexandrino (PSD), Lêda Borges (Republicanos) e Silvye Alves (UB), entre outros.\n“Vamos apoiar um pouco cada um porque esse pessoal todo ajudou Goiânia. Eles vêm colaborando muito”, explica, citando a intenção de dividir os apoios entre “segmentos”. Questionado sobre o nível de envolvimento, o chefe do Executivo goianiense diz o seguinte, em tom de brincadeira: “Já estou com saudade. Adoro uma campanha.”