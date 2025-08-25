O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), assinou a exoneração do secretário municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços, Diogo Franco. Trata-se do irmão do vereador Igor Franco (MDB), com quem o chefe do Executivo não esconde as insatisfações por causa da instalação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn.\nA exoneração foi incluída na edição desta segunda-feira (25) do Diário Oficial do Município. A pasta será comandada pela nova chefe de gabinete, Bárbara Jullienny Gonçalves de Sousa, até Mabel definir um nome para substituir Diogo Franco.\nAliados apontam que, além do incômodo com a atuação de Igor, Mabel havia se queixado a aliados do desempenho do ex-auxiliar. Esta coluna também mostrou recentemente que Diogo Franco trabalha para se eleger deputado federal no Pará. Essa situação também teria gerado incômodo no Paço Municipal.