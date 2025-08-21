O prefeito Sandro Mabel (UB) diz que iniciará conversas individuais com vereadores para reconstruir sua base na Câmara de Goiânia. O chefe do Executivo fala em reduzir o tamanho do bloco, que chegou a ter, em tese, 30 integrantes.\n“Não tem como ficar com uma base que você não tem firmeza nela. Vamos escolher 23, 25, que queiram realmente secar o bagaço”, afirma. Mabel completa que “a maioria está firme”, inclusive entre aqueles que assinaram o requerimento de instalação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn.\n“Essa CEI foi um conto do vigário que fizeram. Uma boa parte assinou porque o Igor Franco (seu líder na Câmara, do MDB) assinou. Já que ele assinou, o pessoal pensou que não teria oposição e depois eles não queriam retirar assinatura.”\nSe a culpa foi de Igor, isso quer dizer que haverá, de fato, troca na liderança? “Estamos analisando essa questão. De todo jeito, de ano em ano tem de trocar o líder. Seria a antecipação de alguns meses”, responde.