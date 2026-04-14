Em busca de maior celeridade nas licitações e na viabilização de grandes obras, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), fará uma nova divisão de tarefas nas secretarias municipais de Administração (Semad) e de Articulação Institucional e Captação (Secap). O chefe do Executivo explica à coluna que sua intenção é dar missões específicas aos secretários executivos.\nNo caso da Semad, a ocupante do cargo, Ana Carolina Cardoso, ficará responsável por agilizar licitações. Já na Secap, a mudança tende a ser maior: o atual secretário, Vanderlei Toledo Junior, deve migrar para o posto número dois da pasta, com o objetivo de cuidar especificamente das emendas impositivas e do programa Obras Cidadãs, ambos de interesses dos vereadores. Mabel mantém conversas para que Danielle Gomes de Oliveira, que foi secretária-adjunta da Secretaria-Geral de Governo (SGG), assuma o comando da pasta.