Diante do acirramento da disputa pela mesa diretora da Câmara de Goiânia, em uma corrida paralela às eleições gerais, o prefeito Sandro Mabel (UB) intensificou suas articulações em busca de uma composição mais favorável na Casa. A coluna apurou que o chefe do Executivo tem aproveitado audiências com vereadores para entrar no assunto e defender que não pode chegar à metade final de seu mandato com opositores em posições-chave, como a presidência da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e com dificuldades para fazer as pautas de interesse do Paço Municipal avançarem.\nNesse contexto, ele não esconde sua rejeição ao nome de Ronilson Reis (SD), apontado hoje como aquele que tem mais apoio entre os colegas. A resistência se deve principalmente ao fato de o postulante, que integra a base, também construir sua candidatura com participação de integrantes da oposição. Mabel esteve na Câmara na terça-feira (18) e foi ao gabinete de Ronilson, de quem ouviu um compromisso: deixar o comando das principais comissões com parlamentares que tenham o aval da Prefeitura.