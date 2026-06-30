O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), inicia nesta terça-feira (30) uma sequência de lançamentos de obras das novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Os eventos foram pensados como uma forma de retribuição aos congressistas que destinaram verbas antes do término do prazo para que candidatos participem de solenidades do tipo.\nO primeiro deles será referente à nova UPA de Campinas e dará destaque à atuação do senador Vanderlan Cardoso (PSD), que destinou R$ 8,5 milhões para a obra. Na quarta-feira (1º) e na quinta-feira (2), os deputados federais Ismael Alexandrino (PSD) e Flávia Morais (MDB) lançarão com Mabel as unidades das regiões Noroeste e Oeste. Os dois enviaram R$ 7 milhões e R$ 4,1 milhões.\nConforme esta coluna mostrou no fim de semana, o chefe do Executivo promete engajamento nas campanhas de mandatários que colaboram com sua gestão.