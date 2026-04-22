As ações de Sandro Mabel (UB) nas últimas duas semanas indicam uma correção de rota em relação a seus planos para 2026. Enquanto prepara um pacote de obras mais robusto para a segunda metade de seu mandato, a partir de 2027, o prefeito de Goiânia tenta consolidar 2026 como o “ano da zeladoria”. A intenção de Mabel, em janeiro, era conciliar estas ações de limpeza e conservação da cidade com a implementação de grandes projetos ainda neste ano.\nNum cenário de escassez de projetos que o chefe do Executivo denuncia com frequência e de uma lentidão da qual passou a se queixar publicamente, a decisão tomada no Paço Municipal foi a de agir com cautela e não antecipar o anúncio de intervenções de grande porte sem antes ter a certeza daquilo que poderá de fato ser entregue ou, ao menos, avançará para a conclusão até o final de seu atual mandato, em 31 de dezembro de 2028. As mudanças na equipe reveladas aqui na semana passada, sendo a principal delas a nomeação Danielle Gomes de Oliveira como secretária de Articulação Institucional e Captação, vieram justamente para destravar os investimentos.