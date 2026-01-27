O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), determinou cortes lineares de 30% nos gastos das secretarias municipais. A decisão foi anunciada na manhã desta segunda-feira (26), durante a primeira reunião deste ano que ele realizou com todo o seu secretariado.\nA redução de despesas, especialmente com custeio, será baseada nas dotações previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) para cada pasta e visa a ampliação dos recursos que serão destinados aos investimentos. Para viabilizar os pacotes, que somarão mais de R$ 4 bilhões em obras, Mabel pretende replicar, nos próximos anos, o superávit de R$ 1 bilhão alcançado em 2025.\nCom o objetivo de destravar projetos e acelerar entregas, o chefe do Executivo cobrou maior integração entre as pastas e decidiu dedicar a maior parte de suas manhãs a reuniões individuais semanais com cada auxiliar. “Cada pasta vai ter sua agenda semanal para o acompanhamento das obras e projetos prioritários”, resume um integrante da equipe.