O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), ampliou de R$ 1 bilhão para R$ 1,5 bilhão a previsão de investimentos anuais da Prefeitura de Goiânia em obras nos próximos três anos. Para 2026, sua intenção é incrementar o pacote, baseado inicialmente em recursos do caixa do Paço Municipal, com a utilização de R$ 500 milhões remanescentes do empréstimo contraído pela gestão anterior em obras de pavimentação.\nEle adianta que, em 2027 e 2028, a expectativa é contar com novo financiamento de R$ 1 bilhão, chegando a um pacote de R$ 4,5 bilhões em intervenções na capital. Mabel diz que sua equipe trabalha, no momento, em um “estoque de projetos” para a aplicação dos recursos.\n“Vamos ter projeto para tudo e espero gastar eles todos para fazer as obras. Mas, de todo jeito, nós vamos deixar muitos projetos para a próxima administração. Eu não recebi projeto nenhum e tivemos que começar do zero”, afirma.