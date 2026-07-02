Prefeito Sandro Mabel (UB) durante prestação de contas na Câmara de Goiânia em outubro de 2025. (Diomício Gomes / O Popular)\nO prefeito Sandro Mabel (UB) remarcou para segunda-feira (6), às 8 horas, a sua ida à Câmara de Goiânia para a prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2026. A agenda foi confirmada na tarde desta quinta-feira (2), em ofício encaminhado pela secretária municipal de Governo, Sabrina Garcez.\nA audiência pública com a presença de Mabel foi inicialmente marcada para o dia 29 de junho e desmarcada para viabilizar a votação do empréstimo internacional de US$ 60 milhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) na Comissão de Finanças Orçamento e Economia, que foi realizada no mesmo dia.\nO empréstimo, que será destinado à 2ª etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA II), passou pelo colegiado e, no dia seguinte, foi aprovado em definitivo pela Câmara de Goiânia.