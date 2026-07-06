Sandro Mabel (UB) pretende destacar nesta segunda-feira (6), em sua prestação de contas à Câmara de Goiânia, que os investimentos da Prefeitura cresceram 719% no primeiro quadrimestre deste ano, somando R$ 293 milhões.\nO salto significativo tem como base de comparação o início de seu mandato, marcado pela declaração de calamidade financeira e ajuste fiscal.\nA avaliação no Paço Municipal é que este tipo de despesa deve ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão em 2026, uma vez que os desembolsos tendem a ser maiores nos segundo e terceiro quadrimestres, com o aumento de obras e serviços.\nA intenção de Mabel e seus auxiliares é transmitir a ideia de que a atual gestão começou a “virar a página”.\nOutro recado que terá protagonismo será o de que, apesar do novo momento, o chefe do Executivo não abrirá mão do controle de gastos. Sua apresentação mostrará um superávit primário de R$ 292,8 milhões no período.