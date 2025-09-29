Prefeito de Goiânia, Sandro Mabel. (Wesley Costa/O Popular)\nO prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), solicitou à Câmara de Goiânia a retirada da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O ofício foi enviado ao mesmo tempo que, em movimento hostil ao Paço Municipal, a Comissão Mista da Casa realizava sessão extraordinária para votar o texto.\nA decisão de Mabel foi comunicada a vereadores no início da manhã. Ainda assim, a Mista, presidida pelo vereador Cabo Senna (PRD), levou a votação adiante. O texto foi aprovado em sessão que terá sua validade questionada pela Prefeitura ainda nesta segunda-feira (29).\nO pedido para desonsiderar a votação será enviado ao presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD), e medidas judiciais não estão descartadas.\nEntre as irregularidades apontadas estão falta de quórum e ausência de divulgação prévia do relatório produzido pelo vereador Lucas Vergílio (MDB), assim como das emendas acatadas. Auxiliares de Mabel apontam que não tiveram conhecimento do texto antes do início da sessão da Mista.