O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), avisou a aliados que pretende reunir seu secretariado nos próximos dias para tratar do engajamento do Paço Municipal nas eleições deste ano. Ele afirma à coluna que cobrará a participação dos auxiliares nas campanhas do governador Daniel Vilela (MDB), pré-candidato à reeleição, e de outros aliados após o expediente.\n“Quem mexe com política, tem que fazer política. Quando eu fui para a eleição muita gente me ajudou. Agora é a vez de ajudar eles”, justifica. De acordo com Mabel, cada um poderá escolher aqueles com quem têm maior afinidade para ajudar, à exceção de Daniel.\n“Muita gente nos ajudou, de uma forma ou de outra. Alguns são mais presentes, que trabalham mais perto, que terão um apoio de uma turma maior. Eu quero que as pessoas que estão na Prefeitura tenham um candidato. Se a pessoa já tiver um compromisso, não tem problema nenhum. A não ser aqueles que são inimigos da administração. Esses aí não vamos deixar”, adianta.