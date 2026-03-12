O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), diz que está “achando boa” a estratégia adotada pela base governista ao permitir o lançamento de candidaturas múltiplas ao Senado. “Quanto mais candidatos ao Senado nós tivermos, melhor. Vai todo mundo pedindo voto para a base, vai todo mundo trabalhar para o Daniel. Eu acho que é muito bom. Muito melhor ter todo mundo perto do que deixar o cara solto por aí. E que vença o melhor”, defende.\nMabel também avalia que o modelo adotado favorece a pré-candidata de seu partido, a primeira-dama Gracinha Caiado (UB). Ela defendia a formação de uma chapa nos moldes convencionais, com apenas dois senatoriáveis. “Todo mundo que é da base vai pedir voto para ela. O primeiro ou o segundo voto vão pedir para ela. Então, (com as candidaturas múltiplas) não corre o risco de dois que estão de fora (da base) pedirem votos cruzados um para o outro”, prevê o chefe do Executivo da capital.