Paulo Henrique da Fármacia deixa a presidência do Imas (Câmara de Goiânia)\nO prefeito Sandro Mabel (UB) exonerou o ex-vereador Paulo Henrique da Farmácia (SD) do cargo de presidente do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas). O ato foi publicado na edição desta sexta-feira (8) do Diário Oficial do Município (DOM).\nA nova presidente do Imas deve ser Gardene Moreira, que ocupou o cargo na reta final do mandato do ex-prefeito Rogério Cruz (SD).\nA coluna apurou que a saída de Paulo se deu diante de divergências sobre o futuro do Imas. Como se sabe, Mabel tem interesse em fazer uma reforma no instituto.\nApesar dos desentendimentos, há a possibilidade de Paulo ser abrigado em outro cargo. Procurado pela coluna, o ex-vereador afirmou que deixou o cargo porque pretende cuidar de sua pré-candidatura a deputado estadual.