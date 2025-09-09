O prefeito Sandro Mabel (UB) decidiu reunir em um novo programa da Prefeitura, chamado Obras Cidadãs, a série de intervenções que pretende realizar nos bairros a partir de indicações de vereadores de sua base na Câmara de Goiânia. A intenção é dar maior visibilidade e credibilidade à principal aposta para acalmar os ânimos no Legislativo.\nConforme a coluna mostrou recentemente, cada parlamentar que votar de acordo com os interesses do Executivo terá direito a R$ 70 mil em até duas pequenas obras em suas bases eleitorais por mês. A intenção de Mabel é iniciar o projeto, que ainda passa por modelagem, em outubro.\nEle adianta à coluna que pretende realizar tanto convênios com entidades que realizam trabalhos sociais, para reformas em seus imóveis, quanto adesões a atas para a contratação de empresas, no caso de equipamentos públicos. “Queremos fazer com agilidade. Então, vamos usar diversas modalidades”, resume.