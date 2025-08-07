Ao avaliar sua relação com a Câmara de Goiânia, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), se diz irredutível na postura de não negociar ampliação de espaços para vereadores na Prefeitura de Goiânia e afirma não temer a possibilidade de perder a maioria na Casa. Segundo ele, sua preocupação é “fazer coisas para a cidade” “com ou sem a aprovação de projetos”.\n“Não vou negociar nada, mas vou fazer R$ 1 bilhão em obras (por ano) a partir do ano que vem e vou entregar 60 pequenas obras por mês. Serão quase duas por vereador e vou entregar nas bases deles. São obras pequenas que a comunidade quer. Vai ser difícil vereador ficar na oposição”, defende. O questionamento vem em contexto no qual grupo de 16 parlamentares fala em manter a intenção de instalar a Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn e esboça reação à possível substituição do líder de Mabel na Câmara, Igor Franco (MDB).