Prefeito Sandro Mabel (UB) durante audiência pública de prestação de contas na Câmara de Goiânia (Diomício Gomes / O Popular)\nO presidente da Comissão Mista da Câmara de Goiânia, Cabo Senna (Mobiliza), agendou a próxima prestação de contas do prefeito Sandro Mabel (UB) para 29 de junho, às 8 horas.\nA audiência pública será referente ao primeiro quadrimestre do segundo ano de gestão Mabel. Segundo auxiliares do prefeito, que deve avaliará o cenário mais adiante para definir como se dará sua participação.\nNa última prestação de contas, realizada no dia 16 de março, o prefeito deixou a Câmara de Goiânia sem ouvir os questionamentos dos vereadores.\nA decisão foi tomada após episódio de recepção hostil de vereadores da oposição a Mabel durante a prestação de contas realizada em outubro de 2025.