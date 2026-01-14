Após passar dois anos no comando do PRD em Goiás, a deputada federal Magda Mofatto acertou seu retorno ao PL. A articulação, que vinha sendo conduzida pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, foi finalizada nesta terça-feira (13), após conversa com Ronaldo Caiado (UB).\nO governador recebeu Flávio Canedo, marido da parlamentar, e, durante a audiência, conversou com ela por telefone para ajustar os detalhes do movimento, cujo pano de fundo é a costura de apoio dos bolsonaristas ao vice-governador Daniel Vilela (MDB). Em um cenário no qual o senador Wilder Morais insiste em disputar o Palácio das Esmeraldas, Magda afirma à coluna que volta para “pacificar essa situação no Estado de Goiás”.\n“O PL sempre me tratou como se não tivesse saído, pela minha posição firme de direita. Decidi aceitar o convite (do Valdemar) por enxergar que vou ser positiva para o Governo de Goiás e para o Caiado”, pontua. A respeito de Wilder, ela diz o seguinte: “Não podemos abrir mão dele no Senado. Temos que ampliar a presença da direita. Se acontecer de ele ser eleito (governador), essa vaga vai para a esquerda.”