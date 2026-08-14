Na disputa pelo governo estadual pelo PSDB, o ex-governador Marconi Perillo tem reforçado, nos bastidores, que não ficará sem um candidato a presidente da República nas eleições deste ano. Entre as possibilidades que ganharam força nos últimos dias está a de o tucano apoiar Renan Santos (Missão). Os dois conversaram recentemente e o tucano tem dito a aliados que gostou do perfil do fundador do extinto Movimento Brasil Livre (MBL).\nDo ponto de vista do cenário local, a solução é vista como uma das mais viáveis, uma vez que, além de não possuir um palanque em Goiás, Renan seria uma alternativa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao senador Flávio Bolsonaro (PL), candidatos que polarizam a corrida presidencial, e ao ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), seu adversário em Goiás. Outra opção que chegou a ser cogitada foi Romeu Zema. No entanto, seu partido, o Novo, apoia o senador Wilder Morais, que também está na corrida pelo Palácio das Esmeraldas.