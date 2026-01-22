O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) retomou sua agenda política nesta semana com um foco: atrair para seu projeto de retornar ao Palácio das Esmeraldas lideranças políticas que não encontram espaço na base do governador Ronaldo Caiado (UB).\nUm dos casos concretos é o do deputado federal Zacharias Calil, que, conforme mostrado aqui ontem, teve conversa definitiva com Caiado e agora busca outros espaços para viabilizar uma candidatura ao Senado. Conforme apurado, Marconi entrou em contato com o chefe de gabinete de Zacharias, João Balestra, que foi seu secretário, e reforçou que há espaço tanto para filiação ao PSDB quanto para a formação de uma chapa com o parlamentar filiado em outra sigla.\nO PSD do senador Vanderlan Cardoso também figura entre as prioridades das articulações do tucano. “Na base não cabe o Vanderlan e ele já sabe disso”, resume um marconista, que antecipa: “Uma coisa é certa: não vamos ficar isolados.”