Marcelo Vitorino, marqueteiro da campanha de Wilder Morais (Foto: Divulgação)\nUm dia após o início oficial da campanha, o marqueteiro da candidatura do senador Wilder Morais (PL) ao governo estadual, Marcelo Vitorino, ainda busca profissionais para atuar no projeto. Em anúncio publicado em seu perfil no Instagram, o comunicador oferece vagas de diretor de arte e coordenador de produção, além de redator e designer para web.\nDe acordo com o anúncio, os contratos para as funções estratégicas serão firmados até 3 de outubro. Ou seja, valem para o primeiro turno da corrida pelo Palácio das Esmeraldas. À coluna, Vitorino explica que sua equipe será completada a partir de agora por uma questão de disponibilidade financeira.\n“Eu não tenho a máquina do Estado para ter (equipe completa) antes do período. Eu não tenho os parceiros, como têm outros candidatos, para contratar a gente em abril. Então, eu tenho que contratar no período”, justifica.