Passados quatro anos desde a confirmação da aliança com o governador Ronaldo Caiado (UB), o MDB do vice-governador Daniel Vilela segue o maior partido de Goiás, mas não conseguiu reverter a tendência de queda no número de seus filiados.\nEm outubro de 2021, quando a composição tinha acabado de ser anunciada, a sigla contava com 121,1 mil membros. Agora, em 2025, os últimos dados atualizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que o número é de 115,2 mil. A redução foi de 5%.\nDe acordo com o chefe de gabinete de Daniel, o suplente de senador Pedro Chaves (MDB), a situação pode ser explicada por uma escolha do próprio vice, que, segundo ele, tenta evitar problemas com siglas aliadas. “A gente coloca a eleição do Daniel acima das questões do MDB. Se a gente se preocupasse só com o MDB, ele tinha crescido. Mas a gente abre mão de filiar os prefeitos e lideranças da base do governador”, justifica.