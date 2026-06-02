Ao se colocar oficialmente fora da corrida pela vaga de vice na chapa que será encabeçada pelo governador Daniel Vilela (MDB), Gustavo Mendanha (PRD) defende que o ex-senador Luiz Carlos do Carmo (PSD) é o melhor nome para o posto.\nO ex-prefeito de Aparecida de Goiânia aponta que “escolheria alguém que representasse o segmento evangélico” caso a decisão fosse sua. “Os evangélicos representam mais de 30% da população goiana e, além de refletir esse público, ele é um dos grandes produtores rurais do Estado de Goiás”, defende.\nMendanha também destaca outras qualidades do ex-concorrente: “Foi senador da República, duas vezes deputado (estadual) e secretário de Infraestrutura do Iris Rezende Machado (na Prefeitura de Goiânia). Ele também já mostrou que é leal ao Daniel e ao Caiado (Ronaldo, ex-governador, do PSD) ”, emenda.