Gustavo Mendanha (Wesley Costa)\nO ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha retornou ao PRD, partido pelo qual foi candidato a governador em 2022. Ele estava filiado ao PSD do ex-governador Ronaldo Caiado e fez a migração de última hora.\nSegundo Mendanha, sua intenção é continuar na corrida pela vaga de vice do governador Daniel Vilela (MDB), que será candidato à reeleição.\n“Retornei para o partido que fui candidato a governador, um partido que hoje é uma federação e que é o maior partido em número de deputados estaduais filiados”, explica.\n-WEBSTORIES: Mendanha deixa o PSD de Caiado e volta ao PRD (1.3394689)\nNa reta final da janela partidária migraram para o PRD e o Solidariedade, que formam federação, os deputados: Alessandro Moreira, Anderson Teodoro, Coronel Adailton, Cristiano Galindo, Cristóvão Tormin, Júlio Pina e Wagner Neto.