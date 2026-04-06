Gustavo Mendanha será o novo presidente estadual do PRD e da federação que o partido forma com o Solidariedade. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia trocou o PSD de Ronaldo Caiado pela legenda nos últimos momentos do prazo de filiações estabelecido pela legislação eleitoral visando se reposicionar na corrida pela vaga de vice do governador Daniel Vilela (MDB).\nConforme apurado pela coluna, prevaleceu a leitura que a posição de dirigente partidário o diferenciará de seus adversários. É que Adriano da Rocha Lima, José Mário Schreiner e Luiz Carlos do Carmo estão na sigla do ex-governador, em uma forte sinalização de Caiado sobre seu interesse em escolher um pessedista para o posto. Ele não pode se inviabilizar justamente por caminhar numa direção diferente? “Ele se fortalece. No PRD ele está livre e vai ser líder”, responde um aliado.