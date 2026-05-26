O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD) voltou a considerar a possibilidade de disputar o Senado caso não seja escolhido para a vaga de vice na chapa do governador Daniel Vilela (MDB). Em conversas com aliados, o presidente estadual da federação Renovação Solidária, formada por sua sigla com o Solidariedade, tem dito que tomou a decisão de ser candidato em qualquer situação, desconsiderando a hipótese de concorrer a vagas na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados.\nInterlocutores do aparecidense apontam que a postura, amadurecida em recente viagem de férias, é resultado da constatação de que prolongar o atual período sem mandato tende a prejudicar seu futuro político. Se confirmada mais adiante, sua candidatura a senador pode ser a quinta da base de Daniel e do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD).