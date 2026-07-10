Gracinha Caiado (UB) iniciará, na próxima semana, uma sequência de eventos com o objetivo de dar volume à sua pré-campanha ao Senado nos 20 dias que antecedem a convenção da base governista, marcada para o dia 5 de agosto.\nO primeiro deles será um almoço promovido pelo presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, na terça-feira (14), em uma churrascaria de Goiânia. A intenção é reunir o grupo de prefeitos e lideranças que apoiavam Baldy, que era pré-candidato ao mesmo cargo que a ex-primeira-dama e foi anunciado como seu primeiro suplente. O pepista capitalizou politicamente com a entrega de casas durante sua recente passagem pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) e é visto como uma aquisição importante para o projeto.\nNa sequência, o segundo suplente, Fião de Castro, receberá Gracinha em Goianésia, em um evento pensado para receber figuras políticas da região. Após os dois eventos, Gracinha partirá para atos com apoiadores no interior.