Dados da plataforma Google Trends levantados por esta coluna mostram que o interesse pelos três pré-candidatos a governador consolidados até o momento disparou a partir de 14 de fevereiro, quando o senador Wilder Morais (PL) conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e confirmou sua presença na corrida pelo Palácio das Esmeraldas.\nO viés de alta continuou nos dias seguintes, se intensificando em 20 de fevereiro, data do anúncio da advogada Ana Paula Rezende (PL) como sua vice, em um ato que surpreendeu não só a base governista, como também o bolsonarismo.\nO interesse por Wilder no Google atingiu o maior pico nos últimos 12 meses, inclusive em comparação aos seus prováveis adversários. No entanto, as buscas pelos nomes do vice-governador Daniel Vilela (MDB) e do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) também aumentaram.