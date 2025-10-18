Auxiliar da Presidência da República, o goiano Olavo Noleto (PT) reagiu nesta sexta-feira (17) aos ataques do governador Ronaldo Caiado (UB), pré-candidato ao Planalto, ao governo Lula durante inauguração de nova etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Goiânia.\n“Ele só tem coragem de fazer bravata nos palanquezinhos dele. Faz entrega de obra com recurso federal falando bobagem e não tem coragem de uma conversa séria, para valer. Porque, em conversa séria, nada do que ele fala para em pé. É mentiroso. Um coronelzinho que só faz bravata. Na frente de um ministro de Estado (das Cidades, Jader Filho), faz essa fala horrorosa, essa feiura”, diz Noleto, que é secretário-executivo de conselho da Secretaria de Relações institucionais da Presidência.\nCaiado disse que “PT e PSDB são irmãos siameses na bandalheira e na corrupção”. O auxiliar petista afirma que o governo federal “seguirá dando respostas técnicas e com provas” sobre as críticas do governador.