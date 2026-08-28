Ao mostrar cenários estáveis em comparação com a rodada anterior, de julho, a nova pesquisa Quaest, encomendada pela TV Anhanguera, reforça a percepção de que, com as campanhas nas ruas há 12 dias e às vésperas do início da propaganda na televisão e no rádio, o grosso do eleitorado ainda não parou para refletir sobre as corridas pelo governo estadual ou pelo Senado.\nLevando em conta a espontânea, na qual os entrevistados não são apresentados a uma cartela e precisam ter os nomes de seus candidatos na “ponta da língua”, o governador Daniel Vilela (MDB) foi o único que cresceu, considerando a margem de erro de três pontos porcentuais, saindo de 13% para 17%. Marconi Perillo (PSDB) e Wilder Morais (PL) oscilaram positivamente um ponto cada e alcançaram 4% e 3%, respectivamente. Os indecisos somam 74%, o maior patamar das últimas eleições a essa altura da disputa.