Escolhido como novo líder do prefeito Sandro Mabel (UB) na Câmara de Goiânia, o vereador Wellington Bessa (DC) defende a necessidade de conversas individuais com todos os integrantes da base antes de retomar a votação de projetos de interesse do Paço Municipal na Casa. Mabel tem pressa pela aprovação, até o fim de setembro, da proposta que amplia a duração dos contratos temporários da educação para até cinco anos.\n“Primeiro a gente tem que ter uma conversa boa, conversa franca, conversa honesta com cada um deles, para a gente saber as dificuldades. Então, a prioridade hoje é o diálogo com os vereadores”, defende Bessa. “Temos que falar com cada um, saber das dificuldades, das pretensões e alinhar para a gente poder ter paz”, completa.\nO parlamentar se diz otimista e avalia que o “quadro de vereadores é muito qualificado, o que facilita a recomposição. “É só afinar mesmo alguns pontos, verificar o que a gente pode atender, melhorar a base e ver o que podemos fazer juntos pela cidade”, finaliza.