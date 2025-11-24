Contratado até março para a pré-campanha do governador Ronaldo Caiado (UB) à Presidência, o publicitário mineiro Paulo Vasconcelos diz que o diferencial do goiano são os “resultados a mostrar”. Ele afirma que o eleitor de centro, decisivo para a disputa presidencial, vai focar na comparação de entregas.\n“Eu, se fosse Tarcísio (de Freitas, governador de São Paulo) ou (Romeu) Zema (governador de Minas), me preocuparia com Caiado, porque de fato é o único que tem entrega consistente e comprovada de resultado. O resto se apoia na bengala do bolsonarismo, só”, diz o marqueteiro ao Giro. “Em algum momento, as direitas vão ter de comparar seus resultados. Caiado tem disparadamente mais. O eleitor de centro quer saber como vão melhorar a vida dele, vai ver currículo. Não existe mais a polarização como principal força, será entrega”, completa.