O governador Ronaldo Caiado (UB) convidou os deputados estaduais da base governista na Assembleia Legislativa para um café da manhã onde vai apresentar, nesta terça-feira (26), detalhes de um programa chamado Goiás do Crescimento.\nO novo projeto vai embalar convênios firmados pelo governo estadual com prefeituras para a entrega de caminhões, máquinas, ambulâncias e equipamentos hospitalares, totalizando cerca de R$ 180 milhões em 208 municípios. Todos os recursos foram destinados a partir da indicação dos próprios parlamentares do bloco, que, após negociações para barrar tentativa de aumento do orçamento impositivo, passaram a ter direito a uma cota de R$ 6 milhões em emendas informais em 2025.\nA intenção é realizar todas as entregas de uma vez, em grande evento que reunirá prefeitos na Praça Cívica, no dia 30 de outubro. Detalhe: a pouco menos de um ano do segundo turno das eleições do ano que vem, marcado para 25 de outubro.