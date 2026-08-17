Confirmando a previsão dos dirigentes partidários que relataram dificuldades na montagem de chapas, as eleições proporcionais de 2026 em Goiás terão 29,3% a menos de candidatos do que em 2022. A queda mais expressiva, de 34,5%, ocorreu no número de interessados em cadeiras na Câmara dos Deputados. O prazo de registro foi encerrado no sábado (15) com 256 concorrentes. Há quatro anos, eram 391.\nNo caso da corrida por vagas na Assembleia Legislativa, o número caiu de 800 para 586, representando uma variação negativa de 26,8%. Na reta final do prazo de filiações, em abril, representantes das legendas apontavam baixo interesse de lideranças políticas em participar do pleito, por conta do receio de enfrentar chapas “pesadas” e as grandes estruturas que os mandatários têm, principalmente em decorrência das emendas parlamentares.