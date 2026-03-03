A filiação do deputado federal Zacharias Calil ao MDB, revelada por esta coluna no portal do POPULAR, teve como pano de fundo a leitura de que não havia espaço no PL, onde seu colega Gustavo Gayer atua para ser candidato único ao Senado, cargo que ele também pretende disputar.\nAlém disso, pesou a oferta de concorrer como o nome do partido do governador, uma vez que o vice Daniel Vilela assumirá o comando definitivo do Executivo em Goiás no dia 31 de março, com a renúncia do governador Ronaldo Caiado (PSD). Sua expectativa é a de que esta posição lhe dê condições de conquistar terreno junto a prefeitos, especialmente na Região Metropolitana de Goiânia, e à militância da sigla, a maior do estado em número de filiados.\nTambém foram decisivos os acertos com o presidente nacional da sigla. Baleia Rossi (SP) prometeu recursos para o financiamento da campanha e a garantia de permanência nas comissões de Saúde e de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, assentos que seriam perdidos com a saída do União Brasil.