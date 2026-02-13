Presidente em exercício do PSDB em Goiás, o deputado estadual Gustavo Sebba defende que o partido acione a Justiça Eleitoral em busca do mandato de Aava Santiago por infidelidade. Apesar de não ter direito à janela partidária em 2026, a vereadora realizou, na terça-feira (10), ato de filiação ao PSB.\n“Não existe carta de anuência e o mandato é do partido. Se depender de mim, o PSDB tem que pedir o mandato dela. Não é nada contra a Aava. Eu gosto dela e lamento por isso, mas sou a favor de seguir a regra e existe uma normativa do partido para não liberar”, defende.\nA nova pessebista trabalha para garantir a liberação junto ao diretório nacional do PSDB, a partir de negociação feita pela cúpula de sua nova sigla. Gustavo aponta, por sua vez, que cabe justamente aos correligionários que atuam em Brasília a iniciativa de reagir judicialmente ao movimento, sob o risco de enfraquecimento da legenda.