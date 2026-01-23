Materializado na oferta do posto de tesoureiro da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro ao senador Wilder Morais, o encaminhamento da cúpula da sigla por uma aliança com o grupo do governador Ronaldo Caiado (UB) teve sua origem em Jair Bolsonaro.\nO ex-presidente está decidido a ampliar a presença de seu grupo no Senado e considera que, em Goiás, o melhor caminho é a candidatura do deputado federal Gustavo Gayer na chapa que será encabeçada pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB), herdeiro de Caiado na corrida pelo Palácio das Esmeraldas.\nBolsonaro falou da sua decisão ainda em novembro, quando estava em prisão domiciliar, a Flávio e ao também senador Rogério Marinho (RN), que é responsável pela construção das chapas do PL nos estados. Após ser levado para a Polícia Federal (PF), o patriarca pediu ao filho que agilizasse o processo de alianças em todo o País. Foi esse o contexto que motivou não apenas uma, mas as duas conversas que ele teve com Caiado nos primeiros dias de 2026.