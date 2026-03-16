A reunião de 209 dos 246 prefeitos goianos no encontro da base governista é, antes de qualquer coisa, resultado do empenho de Ronaldo Caiado (PSD), que atuou pessoalmente para garantir o quórum elevado visto no sábado (14), em Jaraguá. O governador telefonou para cada um deles e deu tom emocional ao convite que fez, citando que aquela seria a última reunião política de seu grupo antes da transmissão do cargo para seu vice, Daniel Vilela (MDB).\nNos dias que antecederam o ato, governistas ouvidos pela coluna ressaltavam como o peso da despedida poderia prevalecer, apesar de o mote oficial ter o lançamento das pré-candidaturas majoritárias. A demonstração de popularidade é reforçada pelos índices de aprovação da gestão estadual. Resta saber como, e em qual nível, se dará a conversão desse prestígio em votos para Daniel.