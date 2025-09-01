Integrantes do PL e do PSDB apontam diálogo para o lançamento de duas candidaturas ao Palácio das Esmeraldas, de direita e centro-direita, pela oposição, com abertura de espaço para união em um eventual segundo turno contra o vice-governador Daniel Vilela (MDB). A estratégia é a mesma que o governador Ronaldo Caiado (UB) defende para a corrida presidencial como a melhor alternativa para derrotar o presidente Lula (PT).\nPresidente do PSDB em Goiás, o deputado estadual Gustavo Sebba é um dos defensores do movimento. Ele cita a dificuldade de união do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e do senador Wilder Morais (PL) no primeiro turno de 2026, mas trata uma aliança na etapa seguinte como um caminho natural.\n“É difícil eu falar em nome do partido porque esse assunto não foi debatido (oficialmente), mas é uma coisa que eu tenho defendido internamente e várias pessoas também. Tanto o PSDB quanto o PL fazem oposição ao governo estadual e ao governo federal. É possível essa união”, defende.