O projeto de lei orçamentária de 2026 encaminhado pelo governo de Goiás à Assembleia Legislativa na semana passada traz despesas subestimadas em rubricas das áreas de saúde, transporte e social, na comparação com gastos registrados este ano e com o Orçamento de 2025.\nOs valores inferiores colaboram com o quadro em que as despesas empatam com as receitas na previsão para o próximo ano. Um exemplo é o subsídio para o transporte coletivo da Região Metropolitana, com cálculo de apenas R$ 80 milhões em 2026.\nDe janeiro a agosto deste ano, o governo bancou R$ 230 milhões para o transporte, segundo o Portal da Transparência. Já a estimativa para medicamentos de alto custo e assistência farmacêutica soma R$ 102 milhões para 2026. Este ano, o governo pagou R$ 322 milhões.\nPara “projetos sociais a cargo de organizações sociais”, o PLOA prevê R$ 260,9 milhões. Em 2025, já foram empenhados R$ 334 milhões.