O prefeito Sandro Mabel (UB) pretende enviar à Câmara de Goiânia um projeto de lei que prevê o repasse de recursos para agilizar gastos rotineiros com manutenção e pequenas reformas nas unidades de saúde da rede municipal.\nA proposta é pensada nos moldes do Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais (Pafie). Aprovado pelos vereadores no final de 2025, o texto viabilizou a destinação de R$ 62 milhões às escolas, visando à preparação para o ano letivo de 2026.\n“Nós fizemos para as escolas e agora vamos fazer para os postos de saúde, para todas as unidades. Vamos fazer de um jeito que os vereadores também possam destinar emendas”, explica o chefe do Executivo. De acordo com Mabel, o momento é de “estudos orçamentários”, mas a intenção é encaminhar a matéria o mais rápido possível.