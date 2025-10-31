A prefeita em exercício de Goiânia, Cláudia Lira (Avante), vai enviar a Lei Orçamentária Anual (LOA) à Câmara de Goiânia nesta sexta-feira (31). Conforme o apurado pela coluna, a proposta prevê cerca de R$ 10,6 bilhões em receitas para 2026 e, diferentemente do que ocorreu com o orçamento deste ano, não há previsão de déficit.\nEm uma situação inédita e desconfortável para a gestão municipal, o texto chegará ao Legislativo antes do fim da tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Apesar de a LDO estabelecer as bases para a elaboração orçamento, o Paço Municipal decidiu cumprir o prazo estabelecido na Lei Orgânica para o envio da LOA, que vence nesta sexta-feira (31).\nA coluna apurou que, tendo em vista a relação conturbada com vereadores, a estratégia da Prefeitura é não abrir qualquer tipo de brecha para questionamentos jurídicos ou responsabilização. Auxiliares do prefeito Sandro Mabel (UB) afirmam que eventuais divergências entre os dois textos poderão ser corrigidas a partir de emendas.