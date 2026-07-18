O núcleo político do Paço Municipal monitora as movimentações de vereadores em busca da presidência da Câmara de Goiânia, que tendem a se intensificar após o recesso parlamentar, mas aponta que a ordem do prefeito Sandro Mabel (UB) é, a priori, do menor nível de envolvimento possível.\nÉ que Henrique Alves (MDB), Ronilson Reis (SD) e Thialu Guiotti (Avante), vistos como os três principais candidatos, são integrantes da base e a leitura é a de que nenhum deles ameaça a construção de apoios realizada nos últimos meses. A visão é a mesma em relação ao atual presidente da Casa, Romário Policarpo (Cidadania), principal condutor do processo.\n“A ordem é deixar a Câmara se organizar. Os três são aliados. Se lá na frente algum candidato mostrar muita proximidade com a oposição e vier com essa perspectiva, o cenário pode mudar”, resume um aliado de Mabel. O pensamento corrente na Prefeitura é o de que faz parte da natureza de um parlamento negociar espaços internos com todos os partidos e grupos, mas há um limite: a entrega de postos importantes para adversários.