A Prefeitura pretende recorrer ao regimento interno da Câmara de Goiânia para tentar destravar projetos de lei de seu interesse que se encontram na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). A coluna apurou junto a auxiliares do prefeito Sandro Mabel (UB) que a intenção é solicitar ao presidente da Casa, Romário Policarpo (Cidadania), que as matérias sejam avocadas caso não tenham andamento no colegiado, cujo presidente é o oposicionista Luan Alves (MDB).\nO documento que define as regras de tramitação prevê que Romário pode levar qualquer matéria a outra comissão ou ao plenário caso um parecer não seja votado em 10 dias úteis. Pelas contas do Paço Municipal, o prazo já está vencido no caso da regulamentação dos Benefícios Eventuais da Assistência Social. De acordo com o levantamento, o mesmo acontecerá com o Programa de Autonomia Financeira das Unidades de Saúde (Pafus) na próxima sexta-feira (24).