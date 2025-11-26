O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), reuniu seu secretariado nesta terça-feira (25) e criou um grupo de trabalho que será responsável pela preparação da cidade para receber o MotoGP, que será realizado entre os dias 20 e 22 de março de 2026.\nAs ações que serão planejadas envolverão mudanças no trânsito e no transporte coletivo, implementação de sinalização bilíngue, reforço na segurança municipal e no monitoramento, zeladoria e criação de estruturas de apoio a turistas. Além disso, há uma preocupação especial com as chuvas.\n“O evento vai acontecer durante o período da chuva de São José, que é o período de maior cheia em Goiânia. Precisamos de uma operação de guerra e muita atenção para que a cidade esteja em um bom funcionamento”, afirma a secretária municipal de Governo, Sabrina Garcêz (Republicanos), que foi escolhida para coordenar o GT. “O evento é muito bem organizado pelo estado, mas as pessoas virão para a cidade de Goiânia”, resume.