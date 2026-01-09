O Paço Municipal decidiu esgotar o debate com o funcionalismo antes de encaminhar à Câmara de Goiânia o projeto de reestruturação do Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas). A estratégia visa blindar a proposta da instabilidade existente na relação do Executivo com os vereadores.\nA matéria tem potencial para se tornar a mais polêmica da primeira metade da gestão de Sandro Mabel (UB) e não há expectativas sobre a pacificação completa da base do prefeito. Diante deste cenário, auxiliares de Mabel apontam que não há pressa e seguem sem estipular prazos para o envio à Câmara.\n“A ordem é conversar muito antes de enviar. Eles (os servidores) sabem que o Imas precisa mudar. Ninguém aguenta mais do jeito que está”, afirma um integrante da gestão municipal. Apesar de o texto não ter sido finalizado, é certo que serão propostos um novo modelo de gestão, o aumento nas contribuições e mudanças na sistemática de cobrança, atingindo dependentes que hoje são isentos.