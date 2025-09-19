A Prefeitura de Goiânia finaliza a modelagem do programa Obras Cidadãs com o objetivo de conciliar a participação de moradores nas pequenas obras que serão indicadas mensalmente pelos vereadores. Conforme apurado, a intenção é que as propostas sejam apresentadas por cidadãos ou grupos de moradores, mas com a dependência do apoio de algum dos integrantes da Câmara de Goiânia para serem aceitas.\nFalta definir com o prefeito Sandro Mabel (UB) a melhor forma de colocar a ideia em prática, mas a intenção do Paço Municipal é, ao mesmo tempo, incentivar a participação popular e diferenciar o projeto das emendas impositivas. Entre os pontos que já são pacíficos estão a necessidade de apresentação de justificativa e orçamento prévio.\nEntre as possíveis intervenções que se encaixariam no limite de R$ 70 mil mensais estão academias ao ar livre, recuperação de praças, melhorias na iluminação, implantação de sinalização e criação de áreas de convivência.