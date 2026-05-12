A Prefeitura de Goiânia finalizou, nesta segunda-feira (11), uma resposta ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para sinalizar que sanou, dentro dos limites técnicos atuais, as irregularidades no sistema de transparência e rastreabilidade das emendas impositivas dos vereadores. A expectativa na gestão do prefeito Sandro Mabel (UB) é a de que a corte libere os empenhos e pagamentos referentes ao exercício de 2026, ainda não iniciados.\nO principal ponto foi a criação de um painel para acompanhamento detalhado da execução do orçamento impositivo, que está no ar desde a semana passada. Enquanto aguarda liberação do governo federal para utilizar a plataforma Transferegov, conforme exige o tribunal, a gestão adotou o Power BI como solução temporária.\n“Dentro do limite do que a gente pode fazer, nós fizemos tudo o que o TCM determinou”, defende a secretária municipal de Governo, Sabrina Garcez.